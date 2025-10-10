Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABB'deki konser yolsuzluğunda yeni gelişme! Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi

ABB'deki konser yolsuzluğunda yeni gelişme! Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser yolsuzluğu soruşturmasında, Başsavcılık Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi. Yetkililer, iki isim için zincirleme sorumluluk kapsamında yolsuzluk iddialarından ve görevi kötü kullanmaktan sorumlu olduklarını gerekçe gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) konser yolsuzluğu soruşturması ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te çok önemli bir bilgi paylaştı.

ABB'deki konser yolsuzluğunda yeni gelişme! Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi - 1. Resim

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE KRİTİK GELİŞME

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) konser yolsuzluğu soruşturmasındaki gelişmeyi aktaran Atik, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için Başsavcılığın harekete geçtiğini duyurdu.

MANSUR YAVAŞ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

Atik "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş ve Özle Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma açmak için izin istedi. Başsavcılık, Yavaş ve Uzunoğlu'na soruşturma açma izni için gerekçe olarak zincirleme sorumluluk çerçevesinde, bahse konu olan yolsuzluk iddialarından sorumlu olduğu ve görevi kötü kullanmayı gösterdi" ifadelerini kullandı.

