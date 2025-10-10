Milliler 2 golle kazandı

Ümit Milli Takımımız, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında karşılaştığı Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada Türkiye'nin gollerini 26. dakikada Başar Önal ve 84. dakikada Emirhan İlkhan kaydetti.

UKRAYNA İLE MACARİSTAN YENİŞEMEDİ

Grubumuzun diğer maçında Ukrayna ile Macaristan 3-3 berabere kaldı. Ümit Millî Takımımız, bir sonraki maçını 14 Ekim Salı günü Macaristan ile Budapeşte'de oynayacak

ŞAMPİYONA STATÜSÜ

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine 9 grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

Hakemler: Milos Boskovic, Marjan Paunovic, Nikola Radulovic, Nikola Cvijovic

Türkiye: Deniz Ertaş, Berkay Yılmaz, Hamza Güreler, Yasin Özcan, Ayberk Karapo, Eyüp Aydın (Dk.79 Yunus Emre Konak), İzzet Çelik (Dk.59 Emre Demir), Emirhan İlkhan, Semih Kılıçsoy (Dk.79 Emirhan Demircan), Cihan Çanak (Dk.70 Ali Habeşoğlu), Başar Önal

Litvanya: Vilius Sivickas, Tautvydas Burdzilaskas (Dk.46 Martynas Setkus), Domas Slendzoka, Darius Stankevicius, Motiejus Sapola, Denis Zevzikovas, Lukas Michelbrink (Dk.81 Domantas Sluta), Maksim Andrejev (Dk.46 Patrik Matyzonok) (Dk.56 Emestas Gudelevicius), Nojus Audinis, Faustas Stepanovicius, Romualdas Jansonas (Dk.81 Adrian Lickünas)

Sarı Kartlar: Dk.64 Emestas Gudelevicius, Dk.67 Eyüp Aydın, Dk.72 Moteijus Sapola, Dk.90 Domas Slendzoka

Ümit Millî Takımımızın Litvanya ve Macaristan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Samsunspor A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (FC Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz