Fenerbahçe'de Tedesco raporunu verdi, ilk veda netleşti! Ocakta 2 transfer...

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Tedesco, ocak ayı transfer dönemi öncesi yönetime raporunu verdi.

Domenico Tedesco'nun yönetime raporunu sunduğu ve ocak ayında en az iki takviye yapılması kararının alındığı belirtildi.

MEVKİLER BELİRLENDİ

İtalyan teknik adamın; santrafor, 8 numara ve şartlar uygun olursa stoper pozisyonları için transfer istediği ve kadronun daraltılarak daha efektif bir yapı oluşturulmasını talep ettiği iddia edildi.

BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

Şimdiden kadro planlaması çalışmalarına başlayan sarı lacivertlilerde bazı oyuncularla da yolların ayrılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

GİTMEK İSTEYENLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Sadettin Saran yönetimi, kulüpten gitmek isteyen futbolculara kolaylık sağlayacak.

İLK YOLCU BECAO

Haber detayında, Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı ilk ismin de şimdiden belli olduğu belirtildi. Buna göre yönetim, sakatlıklar nedeniyle bir türlü verim sağlayamayan Rodrigo Becao ile yolları kesin olarak ayırmayı planlıyor.