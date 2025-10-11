İlber Ortaylı'dan sağlık durumu hakkında üzen sözler: Sizlerin karşısına çıkacak gücüm yok

Türkiye'nin tanınan tarihçileri arasında yer alan yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı iddia edilmiş, kızı Tuna Ortaylı hem kendi hesabından hem de babası İlber Ortaylı'nın hesabından kalp krizi iddialarını yalanlamıştı.

Ortaylı, geçirdiği rahatsızlığın ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ünlü tarihçi, "Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRE DAHA İSTİRAHATTE KALACAĞIM"

Ünlü tarihçi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Çok sevgili okurlarım, ani bir şekilde ortaya çıkan bir hastalığın yol açtığı reaksiyonlar nedeniyle bir haftayı aşkın süre tedavi gördüm. İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti.

Bu nedenle Haliç Kongre Merkezi'ndeki, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'ndeki etkinliklere katılamadım. Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor.

Anlayışla karşıladığınız, güzel sözlerinizle bana şifa dilediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim. Bir teşekkür de Prof. Mehmet Kanbay ve değerli ekibine. Onların özverili çabalarıyla bu krizi atlattım ve tedavime hâlâ onların yakın takibiyle devam ediyorum.

Hekimim dinlenmemi sadece tavsiye etmiyor, adeta 'emrediyor'. Bu yüzden bir süre daha istirahatte kalacağım. Arayan, soran, ilgisini ve dostluğunu esirgemeyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim."