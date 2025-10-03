İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı kimdir araştırılıyor. Ünlü tarihçinin sağlık durumu sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen kızı Tuna Ortaylı ne iş yapıyor merak edildi.

TUNA ORTAYLI KAZICI KİMDİR?

27 Mart 1982 tarihinde Ankara'da doğan Tuna Ortaylı Kazıcı, lise eğitiminin bir kısmını İtalya'daki Liceo Scientifico di Aldo Moro'da, geri kalanı ise TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında sosyal bilimlerin yanı sıra kültür-sanat etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan 2007 yılında profesyonel turist rehberliği lisansı alarak bu alanda çalışmaya başladı. 2010 yılında New York Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi sertifika programına katıldı. Bu program sırasında The Metropolitan Museum of Art'ta staj yaptı.

Özel hayatında Sertaç Kazıcı ile evli olduğu, "Deniz Ali" ile "Defne" adında iki çocuğu olduğu biliniyor.

TUNA ORTAYLI NE İŞ YAPIYOR?

Tuna Ortaylı Kazıcı, kültür-sanat sektöründe 10 yılı aşkın süredir proje koordinatörü, etkinlik yöneticisi ve son olarak bağımsız danışman olarak çalışıyor.

İtalyanca ve İngilizce bilen Kazıcı, 2011-2020 yılları arasında İKSV'de Uluslararası Projeler departmanında asistan, koordinatör ve yönetici olarak görev yaptı.

2020-2021 yıllarında Topkapı Sarayı Müzesi'nde Sergi Koordinatörü olarak "Derviş Relikleri", "Saat Hazinesi" ve "Müzik Aletleri" sergilerini yönetmiş, eser araştırması, takvim planlaması ve grafik tasarım takibinden sorumlu olmuştur. Mart 2024'ten beri kendi şirketi Ortaylı Consultancy'nin sahibi olarak çalışıyor.