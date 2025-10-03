Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Ahmet Minguzzi'nin katillerine engelli raporu verildiği iddia edilmişti! DMM'den yalanlama geldi

Ahmet Minguzzi'nin katillerine engelli raporu verildiği iddia edilmişti! DMM'den yalanlama geldi

- Güncelleme:
Ahmet Minguzzi&#039;nin katillerine engelli raporu verildiği iddia edilmişti! DMM&#039;den yalanlama geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi ile ilgili tutuklu sanıklara engelli raporu verildiği iddia edilmişti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaları yalanladı.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istenirken, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan dava açılmıştı.

Dün 5'inci celsesi görülen duruşmada tutuklu sanıkların engelli raporu aldıkları öne sürülmüş ve haber kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili DMM'den yalanlama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında merhum Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak “katile engelli raporu verildi” şeklinde servis edilen iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.

Doğrusu; Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen 07.05.2025 tarihli raporda, sanığın “nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu” tespit edilmiştir ve failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmamaktadır.

"FAİLİN CEZA EHLİYETİNİ ORTADAN KALDIRAN BİR DURUM YOK"

Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir 'kaynaştırma raporu' olup, 'engellilik raporu' niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

