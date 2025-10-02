Davada büyük gerginlik! Sanıklar Yasemin Minguzzi'nin üzerine yürüdü

Kadıköy'de 24 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında büyük gerginlik yaşandı.

Bugün Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatlarının mahkeme heyetine müvekkilleri için kaynaştırma raporu sunması, duruşma salonunda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

SANIKLAR ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Duruşmadan detayları aktaran gazeteci Emrullah Erdinç, 4 sanığın çapraz sorgusu sırasında anne Yasemin Minguzzi'nin ayağa kalktığını ve sanıklara doğru hamle yaptığını, bunun üzerine sanıkların da Yasemin Minguzzi'nin üzerine yürüdüğünü söyledi.

Yaşanan gerginliğin ardından bazı aile üyeleri fenalaşırken, mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Anne Yasemin Minguzzi duruşma salonunu terk etmek zorunda kalırken, salondan çıkarken "Korksunlar benden" sözleriyle isyan ettiği görüldü. Öte yandan teyze Aylin Akıncılar'ın da sinir krizi geçirerek salondan çıktığı öğrenildi.

"ASLANLAR GİBİ YATARIZ"

Minguzzi ailesinin avukatlarından biri, sanıklardan hiçbirinin pişmanlık belirtmediğini söyledi. Avukat, "Hiçbirinden ‘pişmanlık’ ifadesini duymadım. Pişman olan iki kişi kendi arasında ‘aslanlar gibi yatarız’ demez" diyerek sanıkların duruşmadaki tavırlarını eleştirdi.

KAYNAŞTIRMA RAPORU NEDİR?

Kaynaştırma raporu; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için verdiği bir belgedir.

Bu belge; öğrencinin ilköğretim hayatı boyunca tüm sınıflardan geçmesini sağlar.