İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama geldi

Türkiye’nin tanınmış tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü.

Ortaylı'nın sosyal medya x hesabından 'kalp krizi' iddialarına ilişkin açıklama yayımlandı.

İLBER ORTAYLI KALP KRİZİ GEÇİRDİ Mİ, DURUMU NASIL?

Ortaylı, yaptığı açıklamada "Sevgili okurlarım, ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerine yer verildi.

KIZI DA İDDİALARI YALANLADI

Ünlü tarihçinin kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, babası hakkındaki iddiaları "Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz" sözleri ile yalanladı.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI KİMDİR?

21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğan İlber Ortaylı, uzun yıllardır Osmanlı ve Türk tarihi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınıyor. Ankara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi birçok kurumda ders verdi. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini yürüttü. Çok sayıda kitap, makale ve konferansıyla hem Türkiye’de hem de dünyada geniş bir kitleye ulaştı.