CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu: Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyım atandı

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu: Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyım atandı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyım atandı ve mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve ardından itirafçı olmasıyla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına Ocak ayında el konulmuştu. Soruşturma kapsamında suç örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konulan 16 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu: Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyım atandı - 1. Resim

İTİRAFLARI SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

Sona gelinen soruşturmada kırılma noktası, tutuklanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yaptığı itiraflar oldu. Önce ev hapsi verilen ardından kaldırılan Aktaş'ın, iş yaptığı belediyelerdeki kirli ihale düzenine ilişkin verdiği bilgiler, dosyanın seyrini değiştirdi.

İtiraflarda yer alan birçok ilişkinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) doğrudan veya dolaylı bağlantılar taşıdığı da soruşturma dosyasında kayda geçti.

BİN SAYFALIK İDDİANAME

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, MASAK ve Vergi Uzmanı bilirkişilerden gelen raporların da dosyaya eklenmesiyle birlikte yaklaşık 30 milyar liralık yolsuzluğun olduğu bin sayfalık iddianamenin önümüzdeki günlerde tamamlanarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği öğrenildi.

İSTANBULLA SINIRLI KALMADI

Öte yandan soruşturma yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmadı. Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Rabil Artan, Özcan Zenger, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal'ın da arasında olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. İddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye gönderileceği belirtildi.

9 DALGA OPERASYON DÜZENLENDİ

Dosya kapsamında bugüne kadar 9 dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Beşiktaş, Esenyurt, Adana, Avcılar ve Gaziosmanpaşa belediyelerinde çalışan birçok isim operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında yaklaşık 50 şüpheli tutuklu bulunurken, dev iddianamede 200'e yakın şüpheliye ait iddiaların detaylıca yer alacağı belirtiliyor.

