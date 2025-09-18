Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Dev iddianame yolda

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Dev iddianame yolda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturmasında sona yaklaşıldı. 30 milyar liralık yolsuzluğun odağındaki dosyada, aralarında birçok belediye başkanının da bulunduğu 50’den fazla kişi tutuklandı; yaklaşık bin sayfalık iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en kapsamlı yolsuzluk soruşturmaları arasında yer almaya aday olan "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturmasında sona gelindi.

1 başsavcı vekili ve 1 cumhuriyet savcısının ortaklaşa hazırladığı iddianamenin yaklaşık bin sayfa tutacağı, dosyada yüzlerce ihalenin ayrı ayrı mercek altına alındığı öğrenildi.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM TUTUKLU

Sabah'ın haberine göre; 30 milyar liralık yolsuzluğun mercek altına alındığı soruşturmada tutuklanan birçok önemli isim var. Bu isimler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara yer alıyor.

Soruşturma kapsamında Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

İTİRAFLARI SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

Sona gelinen soruşturmada kırılma noktası, tutuklanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yaptığı itiraflar oldu. Önce ev hapsi verilen ardından kaldırılan Aktaş'ın, iş yaptığı belediyelerdeki kirli ihale düzenine ilişkin verdiği bilgiler, dosyanın seyrini değiştirdi.

İtiraflarda yer alan birçok ilişkinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) doğrudan veya dolaylı bağlantılar taşıdığı da soruşturma dosyasında kayda geçti.

BİN SAYFALIK İDDİANAME

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, MASAK ve Vergi Uzmanı bilirkişilerden gelen raporların da dosyaya eklenmesiyle birlikte yaklaşık 30 milyar liralık yolsuzluğun olduğu bin sayfalık iddianamenin önümüzdeki günlerde tamamlanarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği öğrenildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Dev iddianame yolda - 1. Resim

İSTANBULLA SINIRLI KALMADI

Öte yandan soruşturma yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmadı. Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Rabil Artan, Özcan Zenger, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal'ın da arasında olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. İddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye gönderileceği belirtildi.

9 DALGA OPERASYON DÜZENLENDİ

Dosya kapsamında bugüne kadar 9 dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Beşiktaş, Esenyurt, Adana, Avcılar ve Gaziosmanpaşa belediyelerinde çalışan birçok isim operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında yaklaşık 50 şüpheli tutuklu bulunurken, dev iddianamede 200'e yakın şüpheliye ait iddiaların detaylıca yer alacağı belirtiliyor.

