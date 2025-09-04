Aziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha!
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan ikisi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılarak Silivri Cezaevine gönderildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 isim belediyede dönen rüşvet çarkını tek tek ifşa etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
7 ZANLININ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanacak.