Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha!

Aziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha!
Suç Örgütü, Yolsuzluk, Emniyet, Beşiktaş, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan ikisi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılarak Silivri Cezaevine gönderildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 isim belediyede dönen rüşvet çarkını tek tek ifşa etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

7 ZANLININ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandıHer yerde aranan cinayet zanlısı mağarada yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı - GündemŞap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandıCHP kongrelerine iptal kararı! Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer... - Gündemİstanbul'un 3 ilçesinde kongreler iptal!Samsun'da bungalov skandalı! Firma yüzde 60'ı alıp ortadan kayboldu - GündemSamsun'da bungalov skandalı! Firma yüzde 60'ı alıp ortadan kaybolduZabıtaları sopayla darbeden belediye başkanı şimdi yandı! Görevden alınmasını isteyecekler - GündemZabıtaları darbeden belediye başkanı şimdi yandı!Esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Bir cümleyle gözü döndü - GündemEsnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Bir cümleyle gözü döndüBursa'da orman yangını! Ekipler bölgede - GündemBursa'da orman yangını! Ekipler bölgede
Sonraki Haber Yükleniyor...