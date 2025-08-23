Aziz İhsan Aktaş'a devlet koruması! Suikast emrinin ardından Cem Küçük'ten çarpıcı iddia

Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılarak Silivri Cezaevine gönderildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 isim belediyede dönen rüşvet çarkını tek tek ifşa etmişti.

Soruşturmaya 'kiralık katil' iddiası gündeme damga gibi vururken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere itirafçı olanlara devlet tarafından koruma tahsis edildiğini açıkladı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İÇİN KİRALIK KATİL!

İtiraflarıyla örgüt için oldukça kritik olan iş adamı Aziz İhsan Aktaş için tutuklu Fatih Keleş'in Selahattin Yılmaz'ı tetikçi tutarak öldürme talimatı verdiği iddiası gündeme geldi. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında örgüt elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli tutuklandı.

İTİRAFÇILARA DEVLET KORUMASI

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Aziz İhsan Aktaş için koruma tahsis edildiğini açıkladı.

Cem Küçük, “”Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız’a koruma tahsis edilmiş. İfade veren birçok kişinin polis koruması varmış. Aziz İhsan Aktaş çok sıkı korunuyormuş.

“Bir kaynak, Aziz İhsan Aktaş’a başsavcılık tarafından 8 koruma verildiğini söyledi. 8 koruma çok ciddi bir rakam."