İBB soruşturmasında flaş gelişme! Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı

İBB'ye yönelik rüşvet soruşturmasında itirafçı olanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı.

Geçtiğimiz mart ayında İBB'ye yönelik rüşvet ve terör soruşturmaları başlatılmıştı.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve daha birçok isim gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden İmamoğlu dahil pek çok İBB çalışanı ise rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı.

İTİRAFÇILAR ART ARDA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerine başvurulurken, süreç içinde bazı isimler itirafçı olmuş ve 'etkin pişmanlık'tan yararlanmak istemişti. İfadeleri yeterli bulunanlar ise ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu.

Aziz İhsan Aktaş
Aziz İhsan Aktaş

EV HAPSİ KARARLARI KALDIRILDI

Bu sabah İBB soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi kararı verilen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş ev hapsi kararlarının kaldırıldığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Aktaş, İBB soruşturmasında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

