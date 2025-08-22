Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Teşkilattanım, AK Parti'denim" diyerek tehditler savurdu! Yalanı elinde patladı

"Teşkilattanım, AK Parti'denim" diyerek tehditler savurdu! Yalanı elinde patladı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da yüzme havuzunda görevliyle kavga eden kadına polis ekipleri müdahale etti. "Teşkilattanım, AK Parti kadın kollarındayım" diyerek insanları tehdit eden kadının yalan söylediği ortaya çıktı.

Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzuna yüzmeye gelen Şebnem B. bir süre sonra havuz görevlisi olan Burcu D. ile havuza saç düşmesi ve tutamaklardan tutunma meseli yüzünden tartışma çıktı.

POLİS EKİPLERİ GELDİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte havuz güvenlik görevlileri olay yerine polis çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken, havuzdan çıkıp "Şikâyetçiyim" diyerek gelen Şebnem B. söylediği sözlerle 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı.

"TEŞKİLATTANIM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

"Bu bayanlardan şikâyetçiyim, çok kötü düştüm. Belediye başkanımızın da haberi var, teşkilat başkanımızın da haberi var şikâyetçiyim hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aradım zaten ‘Şikâyetçi ol' dediler. Başkanların hepsinin haberi var şikâyetçi olacağım. Benim kim olduğumu da bilmiyor arkadaş" diyen Şebnem B., "Ben AK Parti Kadın Kollarındanım, teşkilattanım. Bana hakaret etti, anneme hareket etti. Sonuna kadar şikâyetçiyim. İftiradan da açacağım sana mahkeme. Sen kimsin? Cankurtaranmış, can batıran" dedi.

YALAN KONUŞTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kadının bu sözleri karşısında polis ekipleri şikayetçi olduğunu belirten Şebnem B.'yi polis aracına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan, Şebnem B.'nin AK Parti Kadın Kolları üyesi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

