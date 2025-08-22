Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? Ev hapsi kaldırıldı

Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? Ev hapsi kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? Ev hapsi kaldırıldı
Haberler

Adı yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı, Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı. Peki Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? İşte detaylar...

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Soruşturmada, “etkin pişmanlık hükümlerinden” faydalanarak “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilen Aziz İhsan Aktaş'ın “ev hapsi” kararları kaldırıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın kim olduğu merak ediliyor. İnternette şu sıralar en çok arana isim oldu. Peki Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? İşte detaylar... 

Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? Ev hapsi kaldırıldı - 1. Resim

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır doğumlu bir iş adamıdır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yapmıştır. Akaryakıt, lojistik ve inşaat gibi alanlarda uzmanlaşmış olan Aktaş, özellikle Bilginay ve İçkale adlı şirketleriyle tanınır. Bilginay, 2007 yılında Antalya'da kurulmuş ve 2015 yılında merkezini Ankara'ya taşımıştır. Şirket, bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel temini gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. İçkale ise 2015 yılında Bilginay'ın ortaklığıyla Diyarbakır'da kurulmuş, ardından Ankara ve İstanbul'a taşınarak faaliyetlerini genişletmiştir.

Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? Ev hapsi kaldırıldı - 2. Resim

AZİZ İHSAN AKTAŞ NE İLE SUÇLANIYOR?

Aziz İhsan Aktaş'a, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi. Kendisine yönelik soruşturmada, bir bölümü resmi olarak halihazırda yakınlarının üzerinde olan şirketler önemli yer tuttu. Barka, Vekontek, Bilginay, Elif Lpg bu şirketler arasında yer aldı. Savcılık bu şirketlerin Aktaş'a ait olduğunu öne sürdü.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ifadeler ışığında soruşturma genişletilirken Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi. Adli kontrol şartı ile ev hapsine alındı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SERBEST Mİ KALDI?

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alıp tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ev hapsi şartıyla tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı.

