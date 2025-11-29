SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Sultanbeyli İlçe sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerin, sokak, cadde, okul, hastane, alan ve Pazar yerlerinin, resmi daire ve işyerlerinin, ambalaj atıklarının Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince (kamu kurum ve kuruluşları, konutlar, lojmanlar, apartmanlar, siteler, oteller, marketler, lokantalar, kafeler, büfeler, eğitim kurumları, üniversiteler, sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık ocakları, tıp merkezleri, iş ve alışveriş merkezleri, düğün salonları ve eğlence merkezleri, otobüs terminalleri, spor tesisleri, getirme merkezi oluşturmamış veya Belediyenin toplama sistemine bedelsiz atık vermek isteyen satış noktaları, organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmelerinden belediyenin toplama sistemine bedelsiz olarak ambalaj atıklarını vermek isteyen işletmeler vb.) diğer (evsel) atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüşümünü sağlamak üzere lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilmesi kullanım hakkı 2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 45. maddesi ile Şartnamesi çerçevesinde 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında 12 ay süre ile ihaleten verilecektir.

1. ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden (Battalgazi Mh. Kubbe Cd. No:4 Sultanbeyli / İST) 1000,00 -TL karşılığında alınabilecektir.

2-AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE GERİ KAZANIMI KULLANIM HAKKI İŞİ İHALESİ

a) Yapılacağı Yer : Sultanbeyli Belediyesi Encümen Odası

b) İhale Tarihi : 16 Aralık 2025

c) İhale Saati : 10 : 00

d) İhale Usulü : 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83 ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

4-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

a) 12 Aylık Muhammen Bedel Miktarı: 1.680.000,00 TL+KDV (Ödeme Aylık olarak peşin yapılacaktır.)

b) Geçici Teminat Miktarı: 50.400,00-TL ( Muhammen bedelin %3’ü )

5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

a) Gerçek Kişilerden;

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu

5- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

8- İdare ve istekliler tarafından onaylı “İhale şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı”

9- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi

10- Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı

b) Tüzel Kişilerden;

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “İhale şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı”

7- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi

9- Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı

c) Ortak Girişim Olması Halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6- TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

İstekliler tekliflerini en son 16/12/2025 tarihinde saat 10:00’a kadar Sultanbeyli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna (Abdurrahmangazi Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 4 Sultanbeyli / İstanbul) teslim edeceklerdir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR