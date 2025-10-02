Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filolara destek için Ayasofya'dan Eminönü'ne büyük yürüyüş

Filolara destek için Ayasofya'dan Eminönü'ne büyük yürüyüş

- Güncelleme:
Filistin'e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Sumud ve Özgürlük Filolarına destek olmak için Pazar günü öğlen namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenlenecek.

İsrail, Gazze'deki katliamlarına ve soykırıma devam ediyor. 2 yıla yakın süredir devam eden soykırım karşısında devletler ve uluslararası kuruluşlar apertheid rejimini durduracak somut adımlar atmadı. 40'ı aşkın ülkeden yüzlerce aktivist ve onlarca gemiden oluşan Sumud ve Özgürlük Filoları, Gazze'deki ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıktı. 

Filolara destek için Ayasofya'dan Eminönü'ne büyük yürüyüş - 1. Resim

44 ülkeden yüzlerce aktivist ve onlarca gemiyle yola çıkan Sumud ve Özgürlük Filolarına destek vermek amacıyla Filistin'e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yürüyüş düzenlenecek.  Pazar günü öğlen namazının ardından Ayasofya'dan başlayacak yürüyüş, Eminönü Meydanı'nda sona erecek.  

Tüm İstanbulluları yürüyüşe davet ediyoruz!

