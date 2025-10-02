Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tahliye olan Güranlar Narin'in mezarını ziyaret etti

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında "suçluyu kayırma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi. 3 isim tahliye kararının ardından Narin Güran’ın mezarını ziyaret etti.

Narin Güran cinayetinde ‘suçluyu kayırma’ suçundan tutuklu bulunan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, tahliyelerinin ardından cezaevinden çıkıp Tavşantepe köyüne gelerek Narin Güran’ın mezarını ziyaret etti.

Narin Güran cinayetinin ardından "suçluyu kayırma" nedeni ile tutuklanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran için tahliye kararı çıktı. Güran’lar, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

NARİN'İN MEZARINI ZİYARET ETTİLER 

Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, yakınları tarafından karşılandı.

Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran, daha sonra Tavşantepe köyüne geçerek Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti.

Ailenin avukatı Mustafa Demir yaptığı açıklamada, "Daha önce Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'suçluyu kayırma' suçundan 15 kişi yargılanıyordu. 6’sı tutukluydu 3 tahliye oldu, 3 kişi kalmıştı Güran soyisimli. Biz hükmü istinaf etmiştik. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi bugün tahliyelerine karar verdi. Karar bozulmuş aksi halde bu karar gerçekleşmezdi. Amacımız olağan hukuk kurallarının işletilerek Narin'in katilinin hak ettiği cezayı almasıdır. Yargıtay'dan da benzer karar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

