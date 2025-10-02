Akran zorbalığı yoğun bakımlık etti! Çanakkale Valiliğinden açıklama var

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. İddiaya göre, 25 Eylül tarihinde 14 yaşındaki M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., ayağına basan arkadaşına yumruk attı.

YERDEYKEN DE DARBETTİ

M.D.Y. yumruğun etkisiyle kafasını sıraya çarparak yere düşerken, Y.C. ise yerde yatan M.D.Y.'yi tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti.

Nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 14 yaşındaki gencin kalbinin durduğunu fark etti. M.D.Y.'nin kalbi ambulansta yapılan müdahalenin ardından tekrar çalıştırıldı.

BİRÇOK ORGAINDA HASAR VAR

Ağır yaralı M.D.Y. önce Biga Devlet Hastanesi'nde ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Öte yandan, gözaltına alınan Y.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.C. çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Valiliği'nin akran zorbalığına ilişkin yaptığı açıklamada, "25 Eylül 2025 Perşembe günü Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olay hakkında Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal adlî tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca, Valiliği'mizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır. Yaşanan olay nedeniyle öğrencimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, öğrencimizin sağlık durumu başta olmak üzere sürecin titizlikle takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.