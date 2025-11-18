Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerini korumayı stratejik öncelik olarak belirleyen Türkiye, yerli ve millî sistemlerle hem havada hem de denizlerde aldığı tedbirleri yeni projelerle daha da güçlendiriyor.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Marmara Denizi, Akdeniz ve Karadeniz’de kritik deniz sahalarının izlenmesi, kontrolü ve anlık veri paylaşımı için altyapı yatırımları ağırlık kazandı.

Hayata geçirilen Sahil-NET Deniz Projesi, üç deniz sorumluluk sahasında işletilecek sistemler üzerinden komuta-kontrol kapasitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Sahil güvenlik

Proje kapsamında denizlerin sorumluluk sahalarında bir merkez, 4 istasyon ve 10 platformda kurulum yapılacak. Böylece deniz-deniz ve deniz-kara birlikleri arasında iletişim altyapısı daha yüksek bant genişliği, daha güvenli protokoller ve daha hızlı komuta akışıyla desteklenecek.

Sahil-NET’te yeni dönem, sadece cihaz ve ağ entegrasyonu ile sınırlı olmayacak. Veri paylaşım altyapısı oluşturularak projeye dâhil tüm paydaş kurumlarla ortak veri bütünlüğü de sağlanacak.

Süreçte İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları görev alacak. Böylece sahadaki durum resmi anlık olarak tüm paydaş kurumlar tarafından görülebilir hâle getirilecek ve karar süreçleri daha hızlı, daha koordinasyonlu bir yapıya kavuşacak.



