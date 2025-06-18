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Mavi Vatan için bir ilk! Artık bütün dünya tanıyor, Yunan rahatsız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mavi Vatan için bir ilk! Artık bütün dünya tanıyor, Yunan rahatsız
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin deniz yetki alanlarını kapsayan mekansal planlama haritası, UNESCO tarafından resmen tescillendi. Böylece “Mavi Vatan” ilk kez uluslararası platformda tanındı ve MSPGlobal üzerinden bütün dünyaya ilan edildi. Mavi Vatan uluslararası statü kazanırken, haritanın yayımlanması Yunanistan’ı rahatsız etti.

Türkiye’nin deniz yetki alanlarını sürdürülebilirlik ilkesiyle planlayan “Türkiye Deniz Mekansal Planlaması Haritası”, Birleşmiş Milletler bünyesindeki IOC-UNESCO tarafından resmen tescil edildi. Harita, MSPGlobal platformunda yayınlanarak tüm dünyaya açık hale geldi.

Bu gelişme, Türkiye'nin “Mavi Vatan” doktrinini sadece jeopolitik değil, bilimsel ve çevresel temelde de uluslararası statüye taşıdığı anlamına geliyor. Harita, Ankara Üniversitesi DEHUKAM koordinasyonunda, ilgili tüm kamu kurumları ve uzman kuruluşların katkılarıyla hazırlandı.

DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara, bu tescilin Türkiye’nin denizlerine sürdürülebilir ve sektörler arası bir yaklaşımla sahip çıktığını gösterdiğini belirterek, “Bu önemli bir aşama ve mihenk taşıdır. Türkiye, bilimsel temelli ve hukuki dayanağı güçlü bir haritayı dünyaya ilan etti” dedi.

Mavi Vatan için bir ilk! Artık bütün dünya tanıyor, Yunan rahatsız - 1. Resim

YUNANİSTAN RAHATSIZ OLDU

Başkara, haritanın uluslararası platformda tescillenmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklama yaptığını da aktardı.

Ancak Türkiye’nin hazırladığı haritanın uluslararası hukuk ve yargı kararlarına dayandığını vurgulayarak, bu tür çıkışların haritanın değerini gölgeleyemeyeceğini söyledi.

“Türkiye denizlerinde 1970’lerden bu yana savunduğu haklı pozisyonunu şimdi uluslararası bir planlama ve tescil düzeyine taşımıştır” diyen Başkara, Yunanistan’ın sözde haritalarının bilimsel geçerlilikten uzak olduğunu da ekledi.

NE ANLAMA GELİYOR?

  • MSPGlobal: UNESCO çatısı altındaki IOC (Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu) tarafından yönetilen deniz planlama platformu.

  • Tescil: Türkiye’nin Mavi Vatan haritası artık uluslararası düzeyde tanınan ve resmi statüye kavuşmuş bir belge.

  • Etki: Bu tescil, Türkiye'nin enerji, balıkçılık, çevre koruma ve deniz yetki alanlarındaki planlamalarının uluslararası düzeyde görünürlüğünü ve geçerliliğini artırıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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