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Mavi Vatan’da bir ilk! ATMACA güdümlü mermisi TCG Kınalıada'dan ateşlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alınan ATMACA güdümlü mermisi ilk kez TCG Kınalıada'dan ateşlendi. ATMACA hedefi tam isabet vurarak başarıyla imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG Kınalıada'dan başarılı şekilde atıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Mavi Vatan’da bir ilk! ATMACA güdümlü mermisi TCG Kınalıada'dan ateşlendi - 1. Resim

ATMACA TAM İSABET

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan’da bir ilke daha imza attı. ATMACA güdümlü mermisi, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındıktan sonra ilk kez DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında ateşlendi. Sinop atış alanında bulunan TCG Kınalıada'dan ateşlenen ATMACA, hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Mavi Vatan’da bir ilk! ATMACA güdümlü mermisi TCG Kınalıada'dan ateşlendi - 2. Resim

Paylaşımda, merminin TCG Kınalıada'dan atıldığı ve hedefi başarıyla vurduğu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Mavi Vatan’da bir ilk! ATMACA güdümlü mermisi TCG Kınalıada'dan ateşlendi - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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