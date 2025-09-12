Narin'in babası öldü mü? Arif Güran ölüm haberiyle gündeme geldi

Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde ortadan kayboldu. Sekiz yaşındaki kızın cansız bedeni ise 8 Eylül 2024'te, ailesinin yaşadığı Tavşantepe köyüne yakın Eğertutmaz deresi kıyısında, bir çuvalın içinde bulundu.

Ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar cesedi dere kıyısına gömdüğünü itiraf etti. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'a müebbet hapis cezası verildi. Türkiye'de büyük yankı uyandıran bu olay sonrası Narin'in babasının ölüp ölmediği merak konusu haline geldi.

NARİN'İN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Narin'in babası Arif Güran ölmemiştir. Hakkında çıkan "öldü" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan bu söylentilerin asılsız olduğu öğrenildi.

Kızının vefatının ardından büyük bir acı yaşayan Arif Güran, hâlâ hayattadır ve yaşamını sürdürmektedir. Kamuoyunda dolaşan yanlış bilgilerin aksine acılı baba kızı hakkında ortaya atılan iddialara halen cevap vermektedir.

