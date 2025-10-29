Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bağdat Caddesi Cumhuriyet yürüyüşü saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek?

Bağdat Caddesi Cumhuriyet yürüyüşü saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Bağdat Caddesi Cumhuriyet yürüyüşü saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek?
Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi’nde bu yıl da geleneksel Cumhuriyet yürüyüşü düzenlenecek. Yüz binlerce vatandaş Bağdat Caddesi Cumhuriyet yürüyüşü saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek merakla araştırmaya başladı.

Bağdat Caddesi Cumhuriyet yürüyüşü saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek sorgulanıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yürüyüş güzergahı, başlama ve bitiş noktaları ise belli oldu.

BAĞDAT CADDESİ CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Bağdat Caddesi Cumhuriyet yürüyüşü, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilecek.

Her yıl geleneksel hale gelen kortej yürüyüşü 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak. Etkinlik akşam saatlerinde vatandaşların katılımıyla başlayacak. Bağdat Caddesi Cumhuriyet yürüyüşü saat 19.00'da başlayacak.

BAĞDAT CADDESİ 29 EKİM YÜRÜYÜŞÜ NEREDE BAŞLAYACAK, NEREDE BİTECEK?

2025 yılında düzenlenecek olan 30. Bağdat Caddesi Cumhuriyet yürüyüşü, Suadiye ışıklardan başlayacak ve Göztepe ışıklarda sona erecek. Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ile korteje eşlik edecek.

Caddenin farklı noktalarında kurulan dev ekranlar ile yürüyüş canlı olarak izlenebilecek. Türk bayrakları, meşaleler ve LED ekranlarla donatılmış Cumhuriyet tırı da korteje eşlik edecek. Geçiş güzergah boyunca marşlar çalınacak ve vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

