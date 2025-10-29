Bugün ulaşım ücretsiz mi? Metro, otobüs, marmaray, metrobüs ve vapur bedava mı?

Bugün ulaşım ücretsiz mi, metro, otobüs, marmaray, metrobüs bedava mı merak ediliyor. Vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bugüntoplu taşıma ücretsiz mi olacak araştırmaya başladı. Gerekli açıklamalar ve tüm detaylar ise açıklandı.

BUGÜN ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro, metrobüs, Marmaray ve otobüs seferlerinin ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre bugün bazı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olarak hizmet verecek.

METRO, OTOBÜS, MARMARAY, METROBÜS VE VAPUR BEDAVA MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir’de Bakanlığa bağlı raylı sistem hatlarında vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilecek. Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı bugün boyunca ücretsiz ulaşım sağlayacak.

İstanbul’da TCDD’ye bağlı hatların yanı sıra İETT’den yapılan duyuruda da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı belirtildi. Vatandaşlar kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larıyla metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur ve füniküler hatlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

Ankara’da EGO Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bayramı kapsamında tüm EGO otobüslerinin, Metro ve ANKARAY seferlerinin gün boyu ücretsiz olacağını açıkladı. Belediye Meclisi kararı gereğince milli bayramlarda sabah 06.00’dan gece 23.59’a kadar ücretsiz hizmet uygulaması 29 Ekim’de de geçerli olacak.

İzmir’de ise İZBAN, Metro, Tramvay, ESHOT otobüsleri ve İZDENİZ vapurları Cumhuriyet Bayramı kutlamaları süresince ücretsiz hizmet verecek.

