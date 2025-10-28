EA Play çöktü mü, neden açılmıyor? 28 Ekim EA Play erişim sorunu araştırılıyor

Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren Electronic Arts'ın (EA) oyun platformu EA Play'de 28 Ekim 2025 tarihi itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Platformun sunucu hizmetlerinde beklenmedik aksaklıklar yaşanmaya devam ederken, "EA Play çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

EA PLAY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

EA Play platformunda Battlefield 6 oyununa 28 Ekim Salı günü ücretsiz olarak eklenen Battle Royale modu REDSEC nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Bu nedenle kullanıcılar platforma erişmekte güçlük çekiyor.

Aşırı yoğunluk sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen erişim sorununun kısa süre içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor. Platformdan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EA PLAY NEDİR?

Bu platform, EA oyunlarının hayranları için en üst düzey oyun üyeliği olarak tanımlanıyor. EA Play ile Electronic Arts oyunlarından oluşan bir koleksiyona sınırsız erişim sağlanabiliyor.

Ayrıca platformda yeni çıkan oyunların deneme sürümleri, aylık üyelik ödülleri ve daha fazlası yer alıyor.