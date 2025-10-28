Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > EA Play çöktü mü, neden açılmıyor? 28 Ekim EA Play erişim sorunu araştırılıyor

EA Play çöktü mü, neden açılmıyor? 28 Ekim EA Play erişim sorunu araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EA Play çöktü mü, neden açılmıyor? 28 Ekim EA Play erişim sorunu araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EA Play kullanıcıları 28 Ekim 2025 itibarıyla platforma erişimde sorun yaşıyor. Battlefield 6’nın yeni Battle Royale modu REDSEC nedeniyle yoğunluk oluştuğu belirtiliyor. Peki, EA Play çöktü mü, neden açılmıyor?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren Electronic Arts'ın (EA) oyun platformu EA Play'de 28 Ekim 2025 tarihi itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Platformun sunucu hizmetlerinde beklenmedik aksaklıklar yaşanmaya devam ederken, "EA Play çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

EA Play çöktü mü, neden açılmıyor? 28 Ekim EA Play erişim sorunu araştırılıyor - 1. Resim

EA PLAY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

EA Play platformunda Battlefield 6 oyununa 28 Ekim Salı günü ücretsiz olarak eklenen Battle Royale modu REDSEC nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Bu nedenle kullanıcılar platforma erişmekte güçlük çekiyor.

Aşırı yoğunluk sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen erişim sorununun kısa süre içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor. Platformdan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

EA Play çöktü mü, neden açılmıyor? 28 Ekim EA Play erişim sorunu araştırılıyor - 2. Resim

EA PLAY NEDİR?

Bu platform, EA oyunlarının hayranları için en üst düzey oyun üyeliği olarak tanımlanıyor. EA Play ile Electronic Arts oyunlarından oluşan bir koleksiyona sınırsız erişim sağlanabiliyor.

Ayrıca platformda yeni çıkan oyunların deneme sürümleri, aylık üyelik ödülleri ve daha fazlası yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

11 milyon ton zehir Lübnan'dan Suriye'ye geçirilecekti! Dev operasyonda hepsine el konuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? Eşref Rüya 20. bölüm yayın tarihi - HaberlerEşref Rüya yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? Eşref Rüya 20. bölüm yayın tarihiGassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal 3. sezona Timuçin Esen sürprizi - HaberlerGassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal 3. sezona Timuçin Esen sürpriziGemini öğrencilere ücretsiz nasıl yapılır? Son başvuru tarihi belli oldu - HaberlerGemini öğrencilere ücretsiz nasıl yapılır? Son başvuru tarihi belli olduBucks - Knicks maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? NBA canlı yayın bilgileri belli oldu! - HaberlerBucks - Knicks maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? NBA canlı yayın bilgileri belli oldu!Altay Tankı yerli mi, motoru nerede üretiliyor? - HaberlerAltay Tankı yerli mi, motoru nerede üretiliyor?Lecce - Napoli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? - HaberlerLecce - Napoli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...