Bodrum'da çocuk cesedi bulundu: 10 kişi tutuklama var
Güncelleme:
Bodrum'da Çelebi Adası'nda 10 yaşında bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Göçmen botunun batmasıyla ilgili olduğu düşünülen olayda tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Ekim gecesi göçmenlerin bulunduğu botun batmasıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bugün öğleden sonra Çelebi Adası'nda 10 yaşlarındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan 1 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
