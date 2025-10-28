Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Av tüfeğiyle oto sanayiye gelip rastgele ateş açtı! Çok sayıda kişi yaralandı

Konya'da oto sanayide, korkunç anlar yaşandı. Sanayideki bir iş yerine gelen bir şahıs yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Olay yerinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Konya merkezde bulunan Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bir oto tamir bakim servisinde vatandaşları tedirgin eden bir olay meydana geldi.

Av tüfeğiyle oto sanayiye gelip rastgele ateş açtı! Çok sayıda kişi yaralandı - 1. Resim

RASTGELE ATEŞ AÇTI 12 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen bir şahıs yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Olay yerinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Av tüfeğiyle oto sanayiye gelip rastgele ateş açtı! Çok sayıda kişi yaralandı - 2. Resim

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

