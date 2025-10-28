Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da korkunç cinayet! Reddedilen adam dehşet saçtı, Ebru Kılıç kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da ayrılık kararı nedeniyle çıkan tartışma feci bir sonla bitti. 43 yaşındaki Tuğrul K., kendisinden ayrılmak isteyen 34 yaşındaki kız arkadaşı Ebru Kılıç’ı oturduğu binanın girişinde öldürdü. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Tuğrul K. (43), ayrılmak isteyen sevgilisi Ebru Kılıç’ı (34) konuşmak için evinin önüne çağırdı.

BARIŞMA TALEBİ REDDEDİLİNCE DEHŞET SAÇTI

Apartman girişinde barışma talebinin reddedilmesi üzerine Tuğrul K., tabancasını çıkarıp Kılıç’ı başından vurdu. Daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN ÖLDÜ, SALDIRGANIN DURUMU AĞIR

Yapılan kontrolde Ebru Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kılıç’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

