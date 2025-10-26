Denizli'de korkunç cinayet! Çocukları için gitti, canından oldu

Olay, 22 Ekim Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesinde meydana geldi. Yılmaz Köse (45), ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse'nin evinde bulunan çocuklarını görmeye gitti.

ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİ SATIRLA SALDIRDI

Bu esnada İkbal Köse'nin evinde olan sevgilisi Muhammet Koç (39), ile Yılmaz Köse arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Muhammed Koç, Yılmaz Köse'ye satırla saldırarak yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz Köse, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Yılmaz Köse'yi satırla ağır yaralayan Muhammed Koç'u gözaltına aldı.

2 ÇOCUK BABASI ADAM CANINDAN OLDU

İki gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Yılmaz Köse bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz Köse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Koç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.