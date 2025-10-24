Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı: Manisa'daki vahşet davasında karar çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'da Fırat A., tartıştığı eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını ise yaraladı. Son sözü 'pişmanım' olan katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren ve 8 yaşındaki kızını yaralayan tutuklu sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Turgutlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fırat A. (45) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.
Hayatını kaybeden Şenayi A'nın (44) ailesi ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözü sorulan Fırat A, pişman olduğunu ve beraatını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın her iki müştekiyi silahla kasten yaraladığı gerekçesiyle indirim uygulanmaksızın 6 ay 22 gün hapis cezasına, kızına yönelik eylemi nedeniyle "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik eylemi nedeniyle ise "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Müşteki ailenin avukatı Ömer Duman, mahkeme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karardan memnun olduklarını, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

8 YAŞINDAKİ KIZINA BİLE ACIMAMIŞTI

Turan Mahallesi'nde 19 Nisan'da Fırat. A. ile eşi Şenayi A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Fırat A. eşi ve 8 yaşındaki kızı D.A'yı defalarca bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybetmiş, kızı tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan bıçakla kaçan Fırat A'yı silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştı.

