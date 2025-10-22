Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Duyan şaşkına dönüyor! Manisa'daki bu köyde türlü türlü cezalar var

Duyan şaşkına dönüyor! Manisa'daki bu köyde türlü türlü cezalar var

Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan bir köyde, kurallara uymayanlara ilginç cezalar veriliyor. Yeni evlenecek çiftlere hediyelik sini hazırlanmaması ya da siniye yeterli özenin gösterilmemesi bile ceza sebebi. Mahalle gençleri muhtarın tespiti ile akrabalara ceza kesiyor; düğün sırasında oynamamak, yemek dağıtımına yardım etmemek ve düğüne geç gelmekte ceza gerektiren durumlar arasında. Mahalle genelindeki en yaygın ceza ise ilgisiz akrabayı su dolu yalağa atmak.

Manisa’nın Demirci ilçesinde düğüne geç katılan, yemek taşımayan ve oynamayan akrabalar su dolu yalağa atılarak cezalandırılıyor.
Demirci’ye bağlı Sevinçler Mahallesinde yıllardır sürdürülen geleneğe göre, düğün törenlerinde mahalle sakinleri, Türk bayrağı açıp davul zurna çalarak damadın akrabalarını evlerinde ziyaret ediyor.

Duyan şaşkına dönüyor! Manisa'daki bu köyde türlü türlü cezalar var - 1. Resim

YÜZLER SİYAHA BOYANIYOR

Sini çıkarma öncesi mahalle gençleri, 4 kişiyi yüzlerini siyaha boyayıp geleneğe göre davul ve zurna önünde oynayarak mahalle sakinleri eğlendirecek dayı başları hazırlanıyor. Evlenecek çifte hediye edilecek eşyalarla hazırlanması gereken sinileri toplayan vatandaşlar, yöresel mani ve deyişlerle ev sahibini dışarı çağırıyor.

Duyan şaşkına dönüyor! Manisa'daki bu köyde türlü türlü cezalar var - 2. Resim

Ev sahibi evlenecek çift için içerisinde gıda, giyecek ve çeşitli hediyelerin yer aldığı siniyi köyün gençlerine teslim ediyor. Hediyelik sini hazırlanmadıysa ya da siniye yeterli özenin gösterilmediği görülürse mahalle gençleri muhtarın tespiti ile akrabaya bir ceza kesiyor. Düğün sırasında oynamamak, yemek dağıtımına yardım etmemek ve düğüne geç gelmekte ceza gerektirebiliyor. En yaygın ceza ise mahalledeki su dolu yalağa atılmak.

Duyan şaşkına dönüyor! Manisa'daki bu köyde türlü türlü cezalar var - 3. Resim

İLGİSİZ AKRABA ISLATILIYOR"

Mahallelinin kucaklayarak yalağa attığı 'ilgisiz akrabanın ıslandıktan sonra davul zurna eşliğinde oynaması düğünlere renk katıyor. Su dolu yalağa atılan akrabalar ise çıktıktan sonra davul zurna eşliğinde meydanda oynuyor. Mahalle sakinleri de bu güzel ve eğlenceli geleneği keyifle evlerinin balkonlarından izliyor.

Duyan şaşkına dönüyor! Manisa'daki bu köyde türlü türlü cezalar var - 3. Resim

GEREKLİ ÖZEN GÖSTERMEYENLER YALAĞA ATILIYOR

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kıran yaptığı açıklamada, "Yıllar öncesinden günümüze gelen bu geleneğimiz sabah sini çıkarmak ile başlar. Akabinde gençlerimiz çeşitli kıyafetler giydirip damadın akrabalarının evlerini gezerek hazırlanan hediyelik siniler toplanır. Siniye gerekli özeni göstermeyen, düğüne geç gelen ve oynayamayan akrabalar ceza olarak mahalledeki su dolu yalaklara atılır. Hep birlik doyasıya eğleniriz" dedi.

