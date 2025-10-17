Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu otelde misafirler değil, peynirler kalıyor! Köylülerin sırrı ortaya çıktı

Bu otelde misafirler değil, peynirler kalıyor! Köylülerin sırrı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bu otelde misafirler değil, peynirler kalıyor! Köylülerin sırrı ortaya çıktı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ın Zara ilçesinde köylülerin ürettiği geleneksel peynirler, halk arasında "peynir oteli" olarak bilinen kaya mağaralarında yaklaşık altı ay boyunca olgunlaştırılıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Demirsırık Tepesi'nin doğal yapısında bulunan mağaralar, peynirlerin bekletilip lezzet kazanması için ideal ortam sağlıyor. Ücret karşılığında köylülerin getirdiği peynirlerin saklandığı mağaralar, yaz aylarında bölge sıcaklığı 30 dereceyi bulmasına rağmen içerideki serinliği koruyor.

Doğal soğutma özelliği sayesinde sıcaklığın zaman zaman sıfırın altına düştüğü mağaralar, çevre il ve ilçelerden getirilen peynirlerle dolup taşıyor. Kış yaklaştığında olgunlaşma sürecini tamamlayan peynirler sahiplerine teslim ediliyor.

Bu otelde misafirler değil, peynirler kalıyor! Köylülerin sırrı ortaya çıktı - 1. Resim

"TAMAMEN DOĞANIN ESERİ"

Mağaraları işleten Sezer Kaleli, buranın tamamen doğal koşullarda çalıştığını belirterek şunları söylüyor:

"Demirsırık Tepesi’ndeki mağaralar Zara’nın doğal bir soğuk hava deposu gibi. Hiçbir elektrikli soğutma sistemi yok, doğa kendi işini yapıyor. Köylüler bahar aylarında hayvanlarını yaylaya çıkardıktan sonra ürettikleri peynirleri getiriyor, biz de burada güvenle saklıyoruz. Önceleri buraya ‘peynir ambarı’ denirdi, ama insanlar peynirlerini altı ay boyunca burada bıraktıkları için zamanla ‘peynir oteli’ adını aldı. İlk kez gelenler içeri girince üşüyor, dışarısı sıcak olmasına rağmen burada hava serin. Hatta bazıları ‘Klima mı var?’ diye soruyor, ama burası tamamen doğanın eseri."

Bu otelde misafirler değil, peynirler kalıyor! Köylülerin sırrı ortaya çıktı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
