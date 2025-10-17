Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakkari'deki bal kabağı, görenleri şaşkına çevirdi: Türkiye'nin en büyüğü!

Hakkari'deki bal kabağı, görenleri şaşkına çevirdi: Türkiye'nin en büyüğü!

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de çiftçi Hacı Osman Salim ve kızı Kübra Salim'in, bahçelerinde yetiştirdiği dev bal kabağı, görenlerin yüzünü gülümsetti.

Hakkâri’nin Doğanyurt köyü Bağlar Mahallesi çiftçilerinden Hacı Osman Salim ve kızı Kübra Salim tarafından yetiştirilen bal kabağı, 50,5 kilogramlık ağırlığıyla kent genelinde bugüne kadar elde edilen en yüksek verim olarak kayıtlara geçti.

Hakkari'deki bal kabağı, görenleri şaşkına çevirdi: Ülkenin en büyüğü! - 1. Resim

GÜNEŞ ENERJİLİ SULAMA YAPILDI 

Hakkâri’nin tarımsal üretim potansiyelini ortaya koyan bu başarı, Vali Ali Çelik’in destekleriyle hayata geçirilen güneş enerjili sulama sistemi sayesinde gerçekleşti. Köyde açılan sondaj kuyusundan çıkarılan su, güneş panelleriyle sağlanan enerjiyle bahçelere ulaştırılarak tarımsal üretimde önemli bir kolaylık sağlandı. Bu sistemle sulanan bereketli bahçelerden birinde yetişen dev bal kabağı, hem üreticileri hem de yöre halkını sevindirdi.

Hakkari'deki bal kabağı, görenleri şaşkına çevirdi: Ülkenin en büyüğü! - 2. Resim

"ÜRETKEN İNSAN GÜCÜNÜN GÖSTERGESİ"

Vali Ali Çelik, örnek üretimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı çiftçileri makamında ağırladı. Baba-kızı tebrik eden Vali Çelik, "Bu tür örnek başarılar Hakkâri’nin üretken insan gücünün en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı. Rekor büyüklükteki bal kabağı, daha sonra Hakkâri Hafızlık Kız Kur’an Kursu’na hediye edilerek öğrenciler için tatlı olarak hazırlanmak üzere teslim edildi.


