Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da gece yarısı silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Olay saat 20.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Mahallesi 590. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ELİNDEKİ SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken taraflardan bir kişi elindeki silahla karşı tarafa birden fazla kez ateş etti.

YOLDAN GEÇEN KADIN DA VURULDU

Kurşunlar, karşı taraftan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ, ZANLI KAYIP

Olayda yaralanan Deniz B. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheli ile ilgili arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir beşik gibi sallandı! Sabaha kadar sürdü, 5 dakikada bir deprem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yatak odasından Bizans ve Osmanlı hazinesi çıktı! Tam 1014 adet tarihi eser ele geçirildi - 3. SayfaYatak odasından Bizans ve Osmanlı hazinesi çıktı!Antalya Havalimanı’ndaki skandalda 5 tutuklama: Memurlar imha edilecek malları evlerine taşıdı - 3. SayfaMemurlar imha edilecek malları evlerine taşıdıKatliam gibi kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü - 3. SayfaKatliam gibi kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldüKonya'da baba oğul dehşeti yaşattı: Birini öldürdüler, diğerini yaraladılar... - 3. SayfaKonya'da baba oğul dehşeti yaşattıAlkollü hali ile mekana alınmadı! Ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 yaralı var - 3. SayfaAlkollü hali ile mekana alınmadı! Ortalığı ateşe verdiTuğba'nın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! "Manipülasyon yaparak intihara sürükledi!" - 3. Sayfa"Manipülasyon yaparak intihara sürükledi!"
Sonraki Haber Yükleniyor...