İstanbul'da gece yarısı silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay saat 20.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Mahallesi 590. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ELİNDEKİ SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken taraflardan bir kişi elindeki silahla karşı tarafa birden fazla kez ateş etti.

YOLDAN GEÇEN KADIN DA VURULDU

Kurşunlar, karşı taraftan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ, ZANLI KAYIP

Olayda yaralanan Deniz B. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheli ile ilgili arama çalışması başlattı.