Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Alkollü hali ile mekana alınmadı! Ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 yaralı var

Alkollü hali ile mekana alınmadı! Ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alkollü hali ile mekana alınmadı! Ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü hali ile mekana alınmayan şahıs ortalığı savaş alanına çevirdi. Alkollü şahıs yanındaki silah ile etrafa ateş açmaya başladı. Şahsın tartıştığı kişi ve yan mekanda bulunan 2 kişi ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi kafeler sokağında alkollü olduğu gerekçesiyle bir mekana alınmayan şahıs, sinir krizi geçirip silahına sarıldı. Rastgele ateş açan saldırgan, tartıştığı kişiyle birlikte yan mekanda olayla alakası olmayan iki vatandaşı yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Olaydan sonraki hareketli görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Alkollü hali ile mekana alınmadı! Ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 yaralı var - 1. Resim

TABANCAYA SARILDI, MEKANI ATEŞ ALTINA ALDI

Olay, Yıldırım ilçesi Setbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, alkollü olduğu için girmek istediği mekana alınmadı. Bunun üzerine öfkelenen şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla mekana doğru art arda ateş etmeye başladı.

Alkollü hali ile mekana alınmadı! Ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 yaralı var - 2. Resim

3 KİŞİYİ YARALADI

Kurşunlardan bazıları tartıştığı kişiye, bazıları ise yakındaki bir mekanda müşteri olarak bulunan iki kişiye isabet etti. Yaralanan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alkollü hali ile mekana alınmadı! Ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 yaralı var - 3. Resim

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olaydan sonraki kargaşa ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Restoratör Tuğba Yavaş'ın ölümünde eşi hakkında dikkat çeken iddia: Manipülasyonla cinayeti işledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Restoratör Tuğba Yavaş'ın ölümünde eşi hakkında dikkat çeken iddia: Manipülasyonla cinayeti işledi - 3. SayfaTuğba'yı eşi 'manipülasyonla' mı öldürdü?Hastaneye giden doktorun aracı ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: Yaralılar var - 3. SayfaAmbulans ise doktorun aracı çarpıştı: Yaralılar varBolu'da tartıştığı eşini katletti! Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti! - 3. SayfaCinayeti sosyal medyadan itiraf etti!Ortaokulda büyük panik! Kantinden aldıkları 'patatesli sıkma' hastanelik etti - 3. SayfaKantinden aldıkları 'patatesli sıkma' hastanelik ettiFalezlerdeki cesedi güçlükle çıkardılar! Yakınları kahroldu - 3. SayfaFalezlerdeki cesedi güçlükle çıkardılar! Yakınları kahrolduArkadaşına gideceğini söyleyip kayıplara karışmıştı! 13 yaşındaki Ezgi'den sevindiren haber - 3. Sayfa13 yaşındaki Ezgi'den sevindiren haber
Sonraki Haber Yükleniyor...