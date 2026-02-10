Hatay'da motosikletin üzerine yatarak akrobatik hareketler yapan sürücü tarlaya uçtu. Yüreklerin ağza geldiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Reyhanlı - Kırıkhan yolunda akan trafikte motosikletin üzerine yatan ve akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünü gören bir vatandaş o anları görüntüledi.

TARLAYA UÇTU

Bir süre motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

Motosiklet sürücüsünün kaza 'geliyorum' demesine rağmen akrobasiden vazgeçmediği anlar ve tarlaya uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

