ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ABD arasında inşa edilen Gordie Howe Uluslararası Köprüsü’nü yeni bir krizin merkezine taşıdı. Trump, Kanada’nın Washington’a kapsamlı tavizler vermemesi halinde köprünün açılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ABD arasında inşa edilen Gordie Howe Uluslararası Köprüsü için net bir şart koydu.

Truth Social'da açıklama yapan Trump, Kanada’nın ABD’ye kapsamlı tavizler vermemesi halinde köprünün açılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

“KANADA YILLARDIR ABD’YE ADALETSİZ DAVRANDI”

"Kanada’nın onlarca yıldır Amerika Birleşik Devletleri’ne adaletsiz davrandığını söyleyen Trump, paylaşımında, dengelerin artık ABD lehine hızla değiştiğini ileri sürdü. ABD Başkanı Ontario ile Michigan arasında inşa edilen köprünün neredeyse tamamen Kanada kontrolünde olduğunu ve projede ABD menşeli ürünlerin kullanılmadığını dile getirdi.

Trump'tan Kanada sitemi! "Yarısını bize vermezsiniz açtırmam"

OBAMA DETAYI: "AMERİKAN MALI KULLANILMADI"

Trump, köprünün inşasında Amerikan çeliği ve diğer ABD ürünlerinin devre dışı bırakıldığını söyledi. Bu sürecin, Barack Obama döneminde tanınan özel bir muafiyet sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. Trump’a göre bu karar, “Amerikan malı satın al” ilkesini tamamen işlevsiz hale getirdi.

"ABD NE KAZANIYOR? HİÇBİR ŞEY"

Trump, Kanada’nın ABD pazarından faydalandığını ancak Washington’un karşılığında hiçbir şey almadığını iletti. Buna rağmen Kanada’nın ABD’den yeni ayrıcalıklar beklediğini kaydetti.

ÇİN VURGUSU: "BİZİ SADECE ARTIKLARA MAHKUM EDERLER"

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Çin ile yeni bir ticaret anlaşmasına hazırlandığını söyledi. Anlaşma kapsamında Çin elektrikli araçlarının Kanada pazarına gireceğini, buna karşılık Çin’in Kanada ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini düşüreceğini aktardı.

Trump, "Bize sadece artıkları bırakırlar, buna izin vermem" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Trump, Çin’in Kanada üzerindeki etkisine dair dikkat çeken bir benzetme yaptı. Çin’in ilk hamlesinin Kanada’daki tüm buz hokeyi organizasyonlarını bitirmek ve Stanley Kupası’nı tamamen ortadan kaldırmak olacağını söyledi.

Trumptan Kanada sitemi! Yarısını bize vermezsiniz açtırmam

SÜT ÜRÜNLERİ VE ÇİFTÇİLER MASADA

"Kanada'nın Süt ürünlerimiz için bizden aldığı Gümrük Vergileri uzun yıllardır kabul edilemez düzeydeydi ve Çiftçilerimizi büyük bir mali risk altına soktu.

Amerika Birleşik Devletleri onlara verdiğimiz her şey için tam olarak tazmin edilene ve ayrıca en önemlisi Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'ne hak ettiğimiz adalet ve saygı ile davranana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim." dedi.

"YARISI BİZİM OLMALI"

Trump, ABD’nin bugüne kadar Kanada’ya sağladığı tüm imkanların tam karşılığı alınana kadar geri adım atmayacağını duyurdu. Köprünün açılması için en az yüzde 50 mülkiyet şartını öne sürdü. ABD pazarı sayesinde elde edilecek gelirlerin "astronomik" olacağını savundu.

Gordie Howe Uluslararası Köprüsü’nün temeli 2018’de atıldı, inşaatı 2020’de başladı. Projenin toplam maliyeti 5,7 milyar dolar olarak açıklandı. Anlaşmaya göre Kanada, inşaat masraflarını peşin üstlendi ve geçiş ücretleriyle bu maliyeti zaman içinde karşılamayı planladı. Köprünün bu yıl içinde açılması bekleniyordu.

ABD İÇİNDE TEPKİLER YÜKSELDİ

Demokrat Senatör Elissa Slotkin, söz konusu tehdidin Michigan ekonomisi için ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Senatör Gary Peters ise açıklamayı geri adım olarak nitelendirdi. Michigan Valisi Gretchen Whitmer cephesi ise köprünün iki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında açılacağını savundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası