Küba’da ABD ambargosu ve azalan petrol stokları nedeniyle uluslararası hava yollarına sağlanan yakıt tedariki 1 ay süreyle askıya alındı. Karar, uzun mesafeli uçuşların başka ülkelerde teknik iniş yapmasını zorunlu kılarken, bazı hava yolu şirketleri Küba seferlerini durdurdu. Yaklaşık 3 bin yolcunun ülkeden çıkarılması için yolcusuz seferler planlanırken, hükümet önlemin gıda ve elektrik üretimini güvence altına almak amacıyla alındığını açıkladı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Küba yönetimi ABD ambargosu ve petrol stoklarındaki azalma nedeniyle uluslararası hava yollarına sağladığı yakıt tedarikini 1 ay süreyle durdurmak zorunda kaldı.

YAKIT İKMALİ DİĞER ÜLKELERDEN

Söz konusu durumun, uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştiren uçakların, yakıt ikmali için diğer ülkelerde teknik duraklamalar yapmaya zorlayacağı belirtildi.

3 BİN KİŞİ İÇİN YOLCUSUZ SEFER YAPILACAK!

Bazı uluslararası hava yolu şirketlerine ait uçakların Küba seferlerini durdurduğu, ada ülkesinde kalan yaklaşık 3 bin yolcuyu geri getirmek için ise yolcusuz seferler düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Oliva, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin gıda ve elektrik üretiminin sürdürülebilmesi için yakıt tasarrufuna öncelik verilmesini ve döviz kazandıran ekonomik faaliyetlerin korunmasını amaçladığını belirtti.

Yakıt sorunu, ülkede bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına da yol açtı. Başta gıda fiyatları olmak üzere taksi ücretlerinde ciddi artışlara gidildiği basına yansıdı.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

