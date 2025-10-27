İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar! Bir şahıs silahla kendini bacağından vurdu

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne saat 10.00 sıralarında silahla gelen Mehmet E.G. (38) isimli şahıs paniğe neden oldu. Şüpheli iddiaya göre "Bana 300 yıl ceza verdiniz" diyerek havaya 3 el ateş açtı. Adliyenin C Kapısı önünde bulunan meydanda bir kişi, elindeki silahı kafasına doğrultarak çevreye tehditler savurdu.

SİLAHLA BACAĞINA SIKTI

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, silahı kafasına dayayan kişi intihar girişiminden vazgeçmesi konusunda ikna edilmeye çalışıldı. Bağıran şahıs, bir süre sonra silahı kendi bacağına dayayarak ateş etti. Yaralanan şahıs, Okmeydanı Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca Mehmet .E.G'nin 30 Haziran'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Şüpheli hakkında 4 yıl 3 ay kesilmiş cezası olduğu, "nitelikli dolandırıcılık", "hırsızlık", "kasten yaralama", "yağma" suçlarından 20 kaydının olduğu tespit edildi.