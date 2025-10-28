Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya ve Muğla'da sağanak kabusu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi, 3 kişi yaralandı

Antalya ve Muğla’da sağanak kabusu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Antalya ve Muğla’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Antalya’da devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaralanırken, Muğla’da cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yetkililer, gece boyunca sürecek yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Antalya ve Muğla’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Antalya’da dolu ve fırtına nedeniyle ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrilirken, bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak sırasında Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlar çığlık çığlığa güvenli alanlara kaçıştı. Kaleiçi Barbaros Mahallesi’nde ise şiddetli rüzgar sonucu bir ağaç devrildi. Bu sırada kafede oturan 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kentte devrilen ağaçlar ve reklam panoları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. Yağış, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programını da olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında festival alanındaki oyuncu ve katılımcılar Atatürk Kültür Merkezi’ne sığındı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunarak sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu tehlikesine karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Muğla’nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde de etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve AFAD, tıkanan rögarları açmak ve suyun tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı.

Köyceğiz Belediyesi, hoparlörlerle yaptığı anonslarda vatandaşları yağış bitene kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, her iki ilde de gece saatlerine kadar sürecek yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

