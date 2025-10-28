Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu bekleniyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu bekleniyor!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı&#039;ndan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu bekleniyor!
İçişleri Bakanlığı, Sel, Su Baskını, Yıldırım, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Meteoroloji, birçok il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Yetkililer, özellikle Antalya, Muğla ve Doğu Karadeniz kıyılarında sel ve taşkın riskine karşı alarmda olunması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illeri için çarşamba günü de Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illeri için meteorolojik sarı uyarı verildiği hatırlatıldı. 

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu bekleniyor! - 1. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün birçok bölgede devam eden devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, ilerleyen saatlerde Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak beklendiği belirtildi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu bekleniyor! - 2. Resim

Açıklamada, Çarşamba günü de (Yarın) Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ve Trabzon'un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmini yer aldı. 

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu bekleniyor! - 3. Resim

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu bekleniyor! - 4. Resim

Kaynak: HABER MERKEZİ

Gemini öğrencilere ücretsiz nasıl yapılır? Son başvuru tarihi belli olduNvidia ve Microsoft'tan sonra başaran üçüncü şirket oldu! Apple'ın piyasa değeri ilk kez 4 trilyon dolara ulaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Casusluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Hüseyin Gün'ün şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Ülkemiz aleyhine konularda sevinç duyardı - Gündem"Ülkemiz aleyhine konularda sevinç duyardı"Savunma sanayiinde gurur günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 adet Altay Tankı üreteceğiz - Gündem"Her ay 8 adet Altay Tankı üreteceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un limuzin versiyonuyla ile geldi - GündemErdoğan, Togg'un limuzin versiyonuyla geldiBahçeli'den 29 Ekim mesajı: Provokasyonlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var - Gündem"Provokasyonlara karşı hazır olmakta fayda var"Osmaniye'de korkutan deprem! Adana ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı - GündemOsmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden hissedildiUzmanlardan 6,1'lik Balıkesir Sındırgı depremi açıklaması: 21 bin 300 tonluk dinamit patlamasına eşdeğer - Gündem"21 bin 300 tonluk dinamit patlamasına eşdeğer"
Sonraki Haber Yükleniyor...