İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu bekleniyor!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illeri için çarşamba günü de Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illeri için meteorolojik sarı uyarı verildiği hatırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün birçok bölgede devam eden devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, ilerleyen saatlerde Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Çarşamba günü de (Yarın) Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ve Trabzon'un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmini yer aldı.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.