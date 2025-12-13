Yandex, Türkiye’deki büyümesini yapay zekâ aracı Yazeka ve dijital hizmetlerle sürdürüyor. 2026’da yatırımlarını artırmak isteyen teknoloji devi; Maps, Navigasyon ve Yandex Go ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Rus teknoloji devi Yandex Arama, yapay zekâ arama aracı Yazeka ile Türkiye’deki büyümesini güçlendirirken, 2026 yılında dijital yatırımlarına yenilerini ekleyecek.

2025 yılında Yandex Arama’yı kullanan kişi sayısında ve arama sorgularında yıllık bazda yüzde 75 artış sağlanırken Yazeka’nın bir günde cevapladığı sorgu sayısı 2,5 kat yükseldi.

1 Aralık’taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında ise kullanıcı sayısı günlük ortalamanın yüzde 36 üzerine çıkarak dikkat çekici bir şekilde arttı. Öte yandan Yandex Maps ve Navigasyon kullanıcısı da yıllık bazda yüzde 43,6 artış kaydederek ayda 5,6 milyon kullanıcıya ulaştı.

Ayrıca bu yıl toplam 10 milyon yolculuğa aracılık eden Yandex Go da 4 yeni şehirde hizmete başladı.

2025’in atılım yılı olduğunu belirten Yandex Arama Uluslararası CEO’su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy “Ama daha yeni başlıyoruz. 2026’da bu ivmeyi sürdürerek hizmetlerimizi çok daha faydalı, güvenilir ve Türkiye’nin günlük dijital hayatına entegre bir hâle getireceğiz. Daha kişiselleştirilmiş yapay zekâ daha fazla kişiye ulaşacağız. Maps ve Navigasyon kapsamını genişletip Yandex Go ile yeni şehirlere açılmayı planlıyoruz” dedi.

