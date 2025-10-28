Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu iller dikkat: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün bazı bölgeler için yağışlı hava uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz, Sakarya, Muğla, Bursa, Yalova, Antalya’nın doğusu ve Ankara çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı kesimlerde sıcaklık 5-7 derece düşerken, rüzgarın bazı bölgelerde saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz (Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ve Adana’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya’nın doğusu, ayrıca Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, olası su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
RÜZGAR YER YER KUVVETLİ ESECEK
Rüzgârın; Marmara’nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden; Orta Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi. Soğuyan hava ile birlikte batı illerinde sonbahar etkisini daha belirgin gösterecek.
"TÜRKİYE 8-10 GÜN GİBİ YAĞIŞSIZ BİR PERİYODA GİRİYOR"
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yarından itibaren Türkiye 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda giriyor. Bu iyi haber değil. Son yağışlar Ömerli Barajı'nı bakalım ne kadar doldurdu. Dün toplam doluluk yüzde 23.08 idi. Dün gece İstanbul önemli yağış aldı. Bugün bu oran kaça çıkacak? Tabi yağışın baraja katkısı için 2-3 gün beklemek gerek."
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
- Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağış kuzey ve batıda yer yer kuvvetli. 21°C
- İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı. 19°C
- İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C
- Adana: Parçalı bulutlu, gece doğusunda gök gürültülü sağanak. 29°C
- Antalya: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Yağış doğu ilçelerinde kuvvetli. 23°C
- Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı. 20°C
- Trabzon: Parçalı, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı. 21°C
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu. 18°C
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu. 27°C