Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu iller dikkat: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz (Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ve Adana’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya’nın doğusu, ayrıca Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, olası su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

RÜZGAR YER YER KUVVETLİ ESECEK

Rüzgârın; Marmara’nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden; Orta Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi. Soğuyan hava ile birlikte batı illerinde sonbahar etkisini daha belirgin gösterecek.

"TÜRKİYE 8-10 GÜN GİBİ YAĞIŞSIZ BİR PERİYODA GİRİYOR"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yarından itibaren Türkiye 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda giriyor. Bu iyi haber değil. Son yağışlar Ömerli Barajı'nı bakalım ne kadar doldurdu. Dün toplam doluluk yüzde 23.08 idi. Dün gece İstanbul önemli yağış aldı. Bugün bu oran kaça çıkacak? Tabi yağışın baraja katkısı için 2-3 gün beklemek gerek."

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU