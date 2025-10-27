İstanbul'a fırtına, sağanak ve dolu uyarısı! AKOM ve Meteoroloji saat verdi

Yaz ayları oldukça sıcak ve kurak geçti ancak sonbaharın ortasından itibaren yurdun birçok bölümü kuvvetli yağış altında. Doğunun yüksekleri beyaz örtüyü giyerken, batıda ise yer yer sağanak etkili oluyor. Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği son olarak megakent için 'sarı kod' verdi, kritik uyarıda bulundu.

İstanbul'da günün mevsim normallerinde sıcak ve açık hava ile başlayacağı belirtilirken, akşama doğru işler değişecek. Trakya'dan giriş yapan soğuk cephe, çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı birçok kente beraberinde getirecek.

KRİTİK SAATLER BAŞLADI

Çok sayıda takipçisi olan ve meteorolojik olaylara dair bilgi veren Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Lodos, karayel, sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek, downburst, su hortumu ne ararsan var..." denildi.

Öğlen saatlerine kadar sıcaklıkların 30 derecelere kadar çıkacağı ancak sonrasında Balkanlar destekli baroklinik soğuk cephenin Trakya üzerinden harekete geçeceği belirtildi.

"HAVANIN ÇOK SERT PATLAMA RİSKİ VAR"

Hava Forum'un hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa hattında yağış iş çıkışına denk gelebilir, böyle olursa trafik çok etkilenir, imkanı olan yine tedbir mahiyetinde işten erken çıksın. Sıcak ve soğuk cephe karşılaşması havanın stresini maksimuma çıkaracak. Son analizlere göre havanın haritada yazılı şehirlerden birine çok sert patlama riski var."

LİSTEDE 15 İL VAR

Paylaşıma göre risk alanında yer alan şehirler listesi ise şu şekilde: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, İzmir, Bilecik, Kütahya.

10 KENTE SARI KODLU UYARI

Özellikle öğle saatlerinden sonra Trakya'dan yurda giriş yapacak olan yağışlı hava, kısa sürede İstanbul'a ulaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak ve gök gürültüsünden etkilenecek olan illeri tek tek saydı ve fırtına ile yağmura karşı uyardı.

İşte uyarı alan o iller: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

AKOM'DAN FIRTINA, SAĞANAK VE DOLU UYARISI

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerimizden başlayarak salı akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, bugün 25°C'lere kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların 15-17°C'ler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında şu uyarılara yer verildi: "Akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. İstanbul'un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eskişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.