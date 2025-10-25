Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek: Meteoroloji son raporunu paylaştı! Yeni yağış dalgası pazartesi kapıda

İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek: Meteoroloji son raporunu paylaştı! Yeni yağış dalgası pazartesi kapıda

İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek: Meteoroloji son raporunu paylaştı! Yeni yağış dalgası pazartesi kapıda
Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi dün şiddetli yağışların etkisi altındaydı. Meteoroloji'nin son raporuna göre, yağmur yarın yurdu kısa süreliğine terk edecek. Yeni yağış dalgası ise pazartesi günü etkili olmaya başlayacak. İstanbul, Ankara ve birçok kentte şiddetli yağışlar bekleniyor. Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıklar düşecek.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yeni haftaya dair hava tahminlerini paylaştı. Şen’in değerlendirmelerine göre, yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak pazartesi günü Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok kentte kuvvetli yağışlar etkili olacak.

istanbul
İstanbul'da dün etkili olan sağanak sonrası Fatih'te yol çöktü.

Çarşambadan itibaren sıcaklıkların 6-7 derece düşmesiyle birlikte yağışların daha da kuvvetleneceği öngörülüyor. İstanbul’da sıcaklıkların 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 

Orhan Şen, bu yıl şiddetli yağışların geçen yıllara göre daha sık görüleceğine dikkat çekti.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin yarın parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Düzce dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

