Haberler > Gündem > Bülent Kaptanoğlu'nun aracıyla sele kapıldığı anlar ortaya çıktı

Bülent Kaptanoğlu'nun aracıyla sele kapıldığı anlar ortaya çıktı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun 3 gün sonra cesedi bulundu. Öte yandan Kaptanoğlu'nun aracının sele kapıldığı anlar ortaya çıktı.

İzmir'in Foça ilçesindeki 23 Ekim günü sel felaketinde aracıyla menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun bu sabah cansız bedenine ulaşıldı.

Bülent Kaptanoğlu'nun aracıyla sele kapıldığı anlar ortaya çıktı - 1. Resim

SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu sabah gelen acı haberin ardından, emekli bankacı olduğu öğrenilen Kaptanoğlu'nun aracının sele kapıldığı anlar ortaya çıktı. Yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kaptanoğlu'nun aracının köprü üzerinde olduğu ve bir süre sonra sel sularına kapılarak eski Gediz nehri yatağına doğru sürüklendiği görülüyor.

Bülent Kaptanoğlu'nun aracıyla sele kapıldığı anlar ortaya çıktı - 2. Resim

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Öte yandan, Bülent Kaptanoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Yeni Foça Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Foça kabristanlığına defnedileceği duyuruldu.

Bülent Kaptanoğlu'nun aracıyla sele kapıldığı anlar ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

