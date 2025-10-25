Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Foça'dan acı haber! Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu

Foça'dan acı haber! Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu

- Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni üç gün sonra bulundu.

İzmir'de 23 Ekim'de başlayan şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüştü. Özellikle Yenifoça Mahallesi'nde etkili olan sel nedeniyle 250 ev, 38 iş yeri, 4 kamu binası, 5 küçük araçta hasar meydana geldi.

Yağışın ardından çekilen sular yerini kalın bir çamur tabakasına bırakırken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaptı. Belediye ekipleri de bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

KAYIP ADAMDAN ACI HABER

Öte yandan sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber geldi. Kaptanoğlu'nun cansız bedeni kaybolmasından üç gün sonra bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

