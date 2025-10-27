Meteoroloji uyardı: İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Marmara ve Ege Bölgesi'ne yönelik uyarıları sonrası İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de bazı feribot ve vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, kentte beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BOĞAZDAKİ RİNG HATTINA HAVA MUHALEFETİ ENGELİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İDO'dan yapılan açıklamada da, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.05 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık." denildi.

ÇANAKKALE'DE ADALARA ULAŞIMDA OLUMSUZ HAVA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’de saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) de bugünkü bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Ayrıca 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleşmeyecek.

METEOROLOJİ'NİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerine etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.