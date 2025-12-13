Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak rakamı belirlemek için bir araya geldi. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı. Sendikaları dinleyen Çalışma Bakanı Işıkhan “Süreci diyaloğa açık olarak tamamlamak istiyoruz” dedi. İkinci toplantı 18 Aralık’ta gerçekleşecek.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı dün yapıldı. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in yer almadığı toplantıya, hükûmet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı. Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Bakan Işıkhan “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan’a teslim eden Ağar, TÜRK-İŞ’in, 1974’ten bu yana komisyonda işçileri temsil ettiğini belirterek “Ancak komisyonun mevcut yapısı, yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkân tanımamakta, kararlar çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alınmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK-İŞ’in 24 Aralık 2024’te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Ağar, geçen yıl TÜİK tarafından açıklanan yüzde 44,38 oranındaki enflasyona rağmen asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını, yapılan zammın enflasyonun altında kaldığını dile getirdi.

ENFLASYON KAYBI VERİLSİN

Ağar, işçi ve emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek “Bu nedenlerle asgari ücret belirlenirken öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14,38’lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmelidir” ifadelerini kullandı. Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık Perşembe saat 14.00’te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

